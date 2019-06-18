الامارات | الأبيض في المستوى الأول بالتصفيات المشتركة لمونديال 2022 وكأس آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الأبيض في المستوى الأول بالتصفيات المشتركة لمونديال 2022 وكأس آسيا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن آلية سحب قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، التي ستسحب يوم 17 يوليو المقبل في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
ويشارك في الدور الثاني من التصفيات 40 منتخباً، سيتم توزيعها على ثماني مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة خمسة منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من الخامس من سبتمبر 2019 وإلى التاسع من يونيو 2020.
وجاء المنتخب الوطني في المستوى الأول، بعد أن حافظ على مركزه 67 عالمياً، والسادس آسيوياً، حسب التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». وتم تصنيف المنتخبات المشاركة في القرعة بناءً على التصنيف الأخير بتاريخ 14 يونيو الجاري، بعد ختام الدور الأول من التصفيات.
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