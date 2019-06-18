شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى 5 نجوم في بطولة إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - 3 أيام تفصلنا عن انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019، المقرر افتتاحها يوم الجمعة المقبل، وتستمر فعالياتها حتى 19 يوليو المقبل، والتى ستشهد ضم العديد من النجوم المحترفين في الدوريات الأوروبية الكبرى تتجاوز أسعارهم الملايين، نظرا لأهميتهم السوقية خلال الفترة الحالية سواء مع أنديتهم أو منتخبات بلادهم.

وتتجاوز القيمة التسويقية للدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، الكثير من المنتخبات العريقة المشاركة في البطولة، مثل منتخب غانا، الذي تصل القيمة الإجمالية للاعبيه إلى 136.91 مليون دولار. وقاد صلاح، الحائز على لقب أفضل لاعب في القارة السمراء خلال العامين الماضيين، نادى ليفربول للفوز ببطولة دورى أبطال أوروبا هذا العام، كما حصل على لقب هداف الدورى الإنجليزى الممتاز للعام الثانى على التوالى، متقاسما الجائزة مع ساديو مانى زميله في الريدز، والجابونى بيير أوباميانج، مهاجم فريق أرسنال.

فيما تراجع الدولى الجزائرى رياض محرز، الذي قاد مانشستر سيتى للفوز بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم، إلى المركز الخامس بـ 60 مليون يورو.