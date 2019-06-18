ياري مينا: لم نفز بأي شيء بعد

أكد ياري مينا، مدافع منتخب كولومبيا، اليوم الإثنين، أنه رغم الانتصار على الأرجنتين بثنائية نظيفة في مستهل مشوارهم ببطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل، إلا أنهم "لم يفوزوا بأي شيء بعد"، ولهذا يجب العمل بقوة من أجل تخطي عقبة قطر يوم الأربعاء المقبل.

وقال مينا خلال مؤتمر صحفي قبل خوض أول مران في مدينة ساو باولو: "نحاول تقديم أسلوبنا المعتاد، فكرة المدرب (البرتغالي كارلوس كيروش) كانت واضحة، ولكننا لم نفز بأي شيء بعد، نحن هنا من أجل القتال وانتظار ما سيحدث".

ووصلت بعثة "لوس كافيتيروس" مساء الأحد لمدينة ساو باولو قادمة من سلفادور بعد الفوز على الأرجنتين بثنائية نظيفة فجر الأحد، وهي النتيجة التي منحته صدارة المجموعة الثانية، لاسيما بعد تعادل باراجواي وقطر أمس بهدفين لمثلهما.

وأكد لاعب إيفرتون الإنجليزي أن "الأهم حاليا هو العمل على الناحية الدفاعية" أمام المنتخب القطري.

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وأوضح "مدركون لما نحققه في البطولة، خطوة بخطوة وبتواضع شديد. أنا سعيد للغاية، ولكن علينا العمل بقوة".

كما أشار مدافع برشلونة الإسباني سابقا للدور القيادي الذي يقوم به داخل الملعب، كما حدث في توجيهاته خلال مباراة الأرجنتين للاعب الوسط ويلمار باريوس.

وقال في هذا الصدد "التركيز هو عامل أساسي بالنسبة لنا. ولهذا يجب تنبيه اللاعبين داخل الملعب، وهذا ما نتفهمه بعد ذلك داخل غرف الملابس. نحن نعمل جميعا من أجل أن يكون كل شيء في أفضل شكل".