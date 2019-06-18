شكرا لقرائتكم أحمد سليمان: ثلاثي حراسة مصر في مستوى واحد وجنش يتفوق ذهنيًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد سليمان مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق أن ثلاثي حراسة الفراعنة في أمم إفريقيا على مستوى واحد.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية "لا توجد فروق بين الثلاثي أحمد الشناوي ومحمد الشناوي وجنش". متابعًأ "الـ 3 حراس على مستوى عالي ولا أرى أن هناك فرق فني بينهما مثلما كان هناك فارق فني بين الحضري وعبد الواحد السيد".

وأستكمل سليمان "نفسيًا فإن جنش هو الأفضل لحراسة المرمى لأنه حقق نتائج أفضل مع فريقه، ينافس على الدوري وحقق الكونفدرالية، بينما أحمد الشناوي لم يشارك في عدد مباريات كثيرة بسبب إصابته في بداية الموسم، أما محمد الشناوي فودع مع فريقه دوري ابطال افريقيا" مختتمًأ تصريحات "أما بالنسبة الأمور الفنية فإن الثلاثي في وجهة نظري على نفس المستوى".