شكرا لقرائتكم جمال عبد الحميد: حصد الفراعنة لأمم أفريقيا عام 1986 سيتكرر فى 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر السابق، أن أجواء بطولة أمم أفريقيا عام 86 التي أقيمت بمصر وحصد لقبها الفراعنة ستكرر في أمم أفريقيا 2019.

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وقال عبد الحميد خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة "الأولى": "الدولة والجماهير كان لهما دور في الفوز بأمم أفريقيا 86 من خلال دعم المنتخب وهو ما سيتكرر في 2019".

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على فترتين صباحًا ومساءً باستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة زيمبابوي المقرر لها الجمعة المقبل حتى 19 يوليو فى الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة امم أفريقيا 2019.