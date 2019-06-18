شكرا لقرائتكم جوميز: صلاح قادر أن يكون الأفضل في العالم وفرص مصر قوية للتتويج بأمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى نونو جوميز نجم المنتخب البرتغالي السابق، سعادته بتواجده في مصر قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة الأكبر في أفريقيا.

وقال جوميز خلال تصريحات تلفزيونية: " سعيد للغايه بتواجدي هنا في مصر، بطولة قوية للغاية ستقام هنا.

وبسؤاله عن معرفته باللاعبين المصريين أكد : اعرف بالطبع محمد صلاح وكوكا وتريزيجيه.

وافصح : صلاح مرشح دائما ان يكون افضل لاعب بالبطولة، اعرف تريزيجية جيدا فهو لاعب مميز، وايضا احمد حسن كوكا المتواجد بالدوري البرتغالي وصلاح قادر على أن يكون أفضل لاعب في العالم، فهو دخل مؤخرا في منافسة مع ميسي ورونالدو، واعتقد انه يستطيع حصد لقب الأفضل مستقبلا.

أكد جوميز أن منتخب مصر قادر على تحقيق لقب البطولة الأفريقية خاصة وان البطولة ستقام على أرضه ووسط جمهوره.

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وقال جوميز: " منتخب مصر مرشح قوي للفوز بالبطولة خاصة انها ستقام على أرضه وسط جمهوره"

واردف : هناك اكثر من لاعب مميز في هذه البطولة، ساديو ماني لاعب السنغال لاعب مميز للغاية، وايضا محمد صلاح من مصر، وغيرهم والبطولة هذه المرة ستشهد منافسة شرسة من كل المنتخبات".

وأشار : وجود الجمهور خلف المنتخب المصري سلاح ذو حدين، ان يكون مساندا او يكون سلاح عكسي.

وأفصح : لي تجربة شخصية عام 2004 مع منتخب البرتغال باليورو، خسرنا امام اليونان على ملعبنا ولم يكن احد يتوقع ذلك.