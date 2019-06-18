شكرا لقرائتكم الشحات في رحلة بحرية مع الأصدقاء على هامش عطلته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استغل حسين الشحات نجم هجوم الأهلي اجازة ناديه في عمل رحلة بحرية مع اصدقائه، علي هامش عطلته. ويستأنف الأهلي تدريباته يوم السبت المقبل، بعد حصول الفريق علي اجازة طويلة، عقب تأجيل المواجهتين المتبقيتين في بطولة الدوري العام امام المقاولون العرب والزمالك لبعد انتهاء منافسات كأس الأمم الافريقية.

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