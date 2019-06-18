شكرا لقرائتكم يوسف أوباما يتغيب عن مران الزمالك اليوم لأدائه مناسك العمرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغيب يوسف أوباما مهاجم الزمالك عن مران الفريق الذي أقيم اليوم الإثنين، نظرا لتواجده في السعودية، وذلك لأداء مناسك العمرة حيث من المنتظر أن يعود خلال الساعات المقبلة للانتظام في تدريبات الفريق الأبيض.

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وكان مران الزمالك قد أقيم اليوم بعد نهاية الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين بعد مباراة حرس الحدود الأخيرة بالدوري وشهدت التدريبات غياب اللاعبين الدوليين بجانب محمد إبراهيم لتواجده بأجازة في فرنسا وكذلك الثنائي حمدي النقاز المتواجد بتونس وحميد أحداد المتواجد بالمغرب.