إدارة «الهيئة» تؤجل اجتماعها المرتقب لغد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تأجل اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الذي كان مقرراً أمس، ليعقد في العاشرة من صباح الغد بمقر الهيئة في دبي، وجاء التأجيل بسبب ارتباطات طرأت لعدد من أعضاء المجلس في مهام رسمية، ما دعا للتأجيل، خاصة أن الاجتماع الذي يتزامن مع ختام الموسم الرياضي، سيبحث جدول أعمال متخماً بالقضايا والموضوعات التي تخص تطوير النظم واللوائح، وآخر المستجدات بخصوص المشاريع التي أطلقتها الهيئة، ومن أهمها صندوق الإمارات لرعاية الموهوبين ، علاوة على استصدار القانون الجديد للرياضة الذي ينتظر اعتماده من الحكومة، علماً بأن القانون يتضمن مواد جديدة وتعديلات تعالج ثغرات القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق بالنظام المالي الموحّد الذي لم تلتزم به نصّاً، جميع الاتحادات والجهات المشهرة من الهيئة .