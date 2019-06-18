حشر آل مكتوم يعتمد أجندة تنس الإمارات للموسم المقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد الشيخ حشر آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس، أجندة الموسم الرياضي المقبل 2019-2020، والتي يأتي في واجهتها استمرار الجهود التطويرية للعبة، والتي ميزت الموسم الفائت، ودعمها بشكل مباشر وبما يسهم بتطوير المردود العام لرياضة التنس في الإمارات، وتعزيز الجهود التنظيمية تعزيزاً للنجاح الذي تحقق خلال استضافة الإمارات لأول مرة بطولة آسيا تحت أعمار 14 سنة، وفي الجانب التنافسي والذي قاد لنتائج طيبة رسمت آفاقاً مبشرة.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة؛ لمناقشة أهم المحطات التي شهدها الموسم الماضي، وتسليط الضوء على المكاسب المتحققة من أجل تعزيزها نحو مواسم مقبلة أفضل.

واستعرض الشيخ حشر آل مكتوم وأعضاء مجلس الإدارة عدداً من الجوانب المهمة التي يتطلع الاتحاد إلى تنفيذها خلال الموسم المقبل، وأبرزها في جانب تطوير عمل الأكاديميات ورفع عددها، والعمل على زج اللاعبين المواطنين فيها، وتطوير المردود العام للمنتخبات، وأثنى على جهود لجنة المسابقات التي نظمت في الموسم الماضي 179 بطولة على المستوى المحلي، وبزيادة بنحو 47 بطولة جديدة في مختلف الأعمار والفئات، منها 148 في دبي، و9 بطولات دولية في كل من أبوظبي ودبي والفجيرة، وحققت جميعها العلامة الكاملة للنجاح بشهادة الاتحادين الآسيوي والدولي.

رحلة بحث عن المواهب

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كما اعتمد مجلس الإدارة التوجهات التي تقدم بها نائب رئيس اتحاد اللعبة أحمد عبدالملك أهلي بصفته رئيس لجنة التطوير، والتي ركزت على اختيار ثلاثة مراكز في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، وآخر في الفجيرة، ومد يد التعاون معها، من أجل تبني برنامج داعم لاستكشاف اللاعبين المواطنين الموهوبين، وزجهم في المشاريع التطويرية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتنس، وتعزيز تنظيم دوري الفرق بعد النتائج والمكاسب الثمينة التي حققها في الموسم الفائت، كما اعتمد الاجتماع تنظيم معسكر خارجي لمنتخب الرجال في الأردن، تمهيداً للمشاركة في بطولة كأس ديفيز قبل انطلاق المنافسات، مراعياً الظروف التدريبية للاعبين، كما تم التطرق إلى عدد البطولات الدولية التي سيتم تنظيمها في الموسم المقبل، والعمل على دعم مشاركة اللاعبين المواطنين فيها، إضافة إلى البطولات المحلية والتصنيفية، والعمل على زيادة عددها بشكل تصاعدي وبما يسهم بتطوير أفضل للتنس في الإمارات.

روح الفريق

وفِي هذا السياق، أثنى نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس أحمد عبدالملك أهلي على روح الفريق الواحد، والتي ميزت عمل مجلس الإدارة وأسرة تنس الإمارات بشكل كامل، مما مهّد ليكون الموسم الفائت الأفضل والأكثر إنجازاً، وشهد نقلة نوعية في جميع الجوانب، ومثنياً على التعاون المشترك والفعال مع نادي النصر لينجرلاند، مقدماً الشكر لإدارته للدور الفاعل خلال استضافته للبطولات.

واعتبر أحمد عبدالملك الدور التنظيمي والفني المميز الذي أدته أسرة تنس الإمارات في الأولمبياد الخاص الذي أقيم في العاصمة أبوظبي بالنقطة المضيئة في سجل الاتحاد؛ لما أسهم به في نجاح الإمارات العالمي.

وفي سياق متصل، كشف أهلي عن أن عدد الأكاديميات المسجلة بشكل رسمي تحت مظلة اتحاد التنس يبلغ في الوقت الحاضر 41 أكاديمية، تشكل نسبة الأكاديميات المسجلة في دبي 77% منها وبواقع 32 أكاديمية، إضافة إلى 6 في أبوظبي، و2 في الشارقة، وأخرى في الفجيرة، وأن عدد الممارسين للعبة يبلغ 700 لاعب ولاعبة، وهنالك عدد آخر من الأكاديميات التي لم تنضم إلى الآن تحت مظلة الاتحاد.