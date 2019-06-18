«سيتي» يخطط لاستعادة لاعبه السابق آنخيلينو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد تقرير صحفي إنجليزي أمس الاثنين أن مانشستر سيتي يسعى لاستعادة أحد لاعبيه السابقين بعد عام واحد فقط على التخلي عنه. وذكرت صحيفة «ذا صن»، عبر موقعها الإلكتروني، أن السيتي يجهز لتقديم عرض لضم الظهير الأيسر الإسباني خوسي آنخيل تاسيندي «آنخيلينو» الذي انضم إلى آيندهوفن الهولندي، قادماً من الفريق الإنجليزي قبل نحو 12 شهراً.

وأضافت الصحيفة أن أرسنال وباريس سان جرمان، أظهرا رغبتهما أيضاً في التعاقد مع اللاعب الذي تقدر قيمته السوقية ب 23 مليون جنيه إسترليني.