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اتحاد الكرة ينظم ورشة تعريفية بمهام مقيّم الحكام

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت إدارة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم، أول أمس، بدبي ورشة تعريفية بمهام وواجبات مقيم الحكام، بمشاركة مجموعة من المقيمين المرشحين لدخول المجال.

وتناولت الورشة التي قدمها علي الطريفي مدير إدارة الحكام في اتحاد الكرة مهام وواجبات مقيم الحكام، والأدوار المهمة المنوطة بعمله، وآلية تقييم أداء الحكام خلال المباريات بالطريقة التي تساعد على تطوير أداء قضاة الملاعب، وتسهم في تعزيز قدراتهم ومهاراتهم التحكيمية.

وضمت قائمة المرشحين: ياسين المنصوري، جاسم عيدي، إبراهيم المنصوري، أحمد مراح، نبيل نعمان، وعلي علي مال الله.

حضر الورشة عدد من الحكام الدوليين والدرجة الأولى وأحمد يعقوب مستشار لجنة الحكام الذي سلم شهادات تقديرية للمشاركين في الورشة.

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