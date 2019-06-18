نادي دبي لأصحاب الهمم يطلق فعالياته الصيفية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي دبي لأصحاب الهمم، عن إطلاق فعاليات النشاط الصيفي، تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم» خلال الفترة من 7 يوليو/تموز وحتى الأول من أغسطس/آب المقبلين، ووجّه النادي الدعوة للراغبين في المشاركة عبر دعوة رسمية، نشرت في جميع وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للنادي، وعبر البريد الإلكتروني لحكومة دبي الذكية.

وكشف النادي أن العدد المتوقع للمشاركين يصل بين 250 إلى 300 مشارك في هذه النسخة، فيما ستتميز الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية والتعليمية والعلمية والورش الفنية هذا العام، بأنها ستخدم جميع جوانب الإبداع والابتكار لدى المشاركين، ويسعى نادي دبي لأصحاب الهمم، لتحقيق عدة أهداف، من إقامة النشاط الصيفي الذي ينظمه سنوياً، أبرزها مساعدة أصحاب الهمم على استثمار أوقات الفراغ، وتوفير المناخ المناسب والبيئة الجاذبة لإكسابهم المهارات، والعمل على تعزيز روح الولاء وحب الوطن.

وعقد فريق العمل المكلف بالإشراف على فعاليات النشاط الصيفي، اجتماعاً برئاسة فوزية البلوشي مديرة قسم الأنشطة المجتمعية والثقافية في النادي، مع أعضاء فرق العمل من الإداريين والمدربين، تم خلاله استعراض قائمة البرامج والأنشطة والدورات التي سيتم تنفيذها، والتنسيق بخصوص التواصل مع المؤسسات والدوائر المختلفة، وتحفيز أصحاب الهمم على المشاركة.