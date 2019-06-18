تنافس منتظر بين ابن نافل والموسى على رئاسة الهلال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تعقد اليوم الثلاثاء الجمعية العمومية للأندية السعودية التي أكملت ملفات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، واستوفت البنود القانونية.

وتتجه الأنظار نحو نادي العاصمة الهلال، حيث التنافس الانتخابي بين المرشحين فهد بن نافل وموسى الموسى، عندما تفتح صناديق الاقتراع، في حين رجحت المصادر فوز ابن نافل بالقوة الصوتية التي يمتلكها.

وفي بريدة يتنافس على رئاسة الرائد الثلاثي فهد المطوع ويوسف التويجري ومنصور العشاب.

والأمور محسومة بالتزكية في الشباب والأهلي والاتحاد لمصلحة المرشحين الوحيدين خالد البلطان وأحمد الصائغ وأنمار الحائل، والحال نفسه في الاتفاق والفيصلي والفتح والوحدة لصالح خالد الدبل وفهد المدلج وسعد العفالق وسلطان أزهر.

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إلى ذلك، تقفل اليوم الثلاثاء أبواب فترة الترشح المعادة في النصر والفيحاء، ولا يزال العزوف مسيطراً على الموقف، ما يعني فتح فترة ثالثة يوم الأحد المقبل إذا لم يحمل اليوم جديداً في الناديين.

على صعيد آخر، كشف تقرير صحفي أمس عن وجود خطة لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل تقليص عدد المحترفين الأجانب بأندية الدوري السعودي، على مدار ثلاثة أعوام مقبلة.

وقال عمر باخشوين رئيس اللجنة المكلفة بدراسة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين، إن لجنته قدمت مقترحاً يتمثل في تخفيض العدد على مدى ثلاثة أعوام.

وأضاف: قمنا بدراسة جميع الجوانب المتعلقة بمشاركة اللاعبين الأجانب في الأندية السعودية، وخلصنا إلى مقترح يطبق على مدى ثلاثة أعوام، إذ يتم تخفيض عددهم تدريجياً، ويتم إبلاغ الأندية بذلك بشكل رسمي.

وأشار باخشوين إلى أن الهدف من تخفيض عدد اللاعبين الأجانب بشكل تدريجي، هو ضمان عدم تأثر الأندية مالياً، وتهيئتها للتعاقد مع لاعبين محليين يحلون مكانهم، وأضاف: فضلنا أن يكون التخفيض بشكل تدريجي، بحيث يتم إبلاغ الأندية رسمياً بعدد اللاعبين الذين سيتم تخفيضهم كل عام، حتى نعطي مجالاً لإداراتها إذا تعاقدت، لكي تأخذ في الحسبان العدد المسموح به، حتى لا ترتبط بعقود طويلة مع لاعبين أجانب.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قرر تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين للموسم المقبل، إلى سبعة لاعبين ولاعب «مواليد» واحد لكل ناد.