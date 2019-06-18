البايرن يطلب استعارة بيل وعرض صيني لفيدال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي بايرن ميونيخ في استعارة النجم الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد، أسوة بصفقة الكولومبي خاميس رودريجيز الذي سيعود من العملاق البافاري هذا الصيف. ويرغب البايرن في تعويض الراحلين ريبيري وروبن بنجم له باع طويلة في مسابقة دوري أبطال أوروبا. وذكرت التقارير أن إدارة الريال كانت تتمنى عرض شراء لا إعارة لبيل، لكنها ربما ترضخ في النهاية لتحريك الوضع العالق الذي وجدت نفسها فيه، فيما قررت الإدارة إعارة خاميس لنادي نابولي الإيطالي. وفيما يخص الغريم برشلونة، كشفت تقارير عن تلقي التشيلي أرتورو فيدال مهاجم وسط الفريق الكاتالوني عرضا مغرياً من الصين ليلحق بمهاجم برشلونة السابق البرازيلي باولينيو هناك بعد الانتهاء من مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا التي تحمل تشيلي لقبها.

ويرتبط فيدال بعقد حتى 2021 مع البارسا، لكن وصول الهولندي فرينكي دي يونج سيقلل أكثر من دقائق مشاركته مع الفريق الأول الموسم المقبل.

وعن البرازيلي كوتينيو كشفت تقارير عن رغبة باريس سان جيرمان بشرائه في الصيف، كما فتحت إدارة النادي الفرنسي الباب لرحيل نيمار، لأنه «يسبب مشاكل» ولا يناسب رؤية النادي.