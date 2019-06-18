شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري يستقر على التشكيل الأساسي ل «الفراعنة» في أمم إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

حقق المنتخب المصري الأول لكرة القدم فوزاً معنوياً على ضيفه الغيني 3 - 1 خلال المباراة الودية التي جمعتهما أمس الأول، في إطار استعداداتهما لمنافسات بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ال 21 من يونيو إلى ال 19 من يوليو.

وتقدم المنتخب المصري بهدف سجله مروان محسن في الدقيقة ال 11، وتعادل المنتخب الغيني بهدف سجله سوري كابا في الدقيقة ال 64، قبل أن يسجل أحمد علي الهدف الثاني في الدقيقة ال 78، ثم اختتم عمر جابر أهداف المنتخب المصري في الدقيقة ال 86.

وتعد هذه المباراة الودية الأخيرة للمنتخبين المصري والغيني قبل خوض غمار بطولة أمم إفريقيا.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية ببطولة كأس أمم إفريقيا، يوم الجمعة المقبل، حيث يلعب في المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبي الكونغو وأوغندا.

ومنتخب مصر صاحب الرقم القياسي بالفوز ببطولة الأمم الإفريقية بسبعة ألقاب أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

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ويخوض منتخب غينيا أول مبارياته في البطولة يوم السبت المقبل بمواجهة منتخب مدغشقر في المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخبي نيجيريا وبوروندي.

وأكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، أن مباراة الفريق أمام غينيا الأخيرة تجربة قوية جداً قبل أمم إفريقيا 2019، مشيراً إلى أنه يعشق الكرة الهجومية وراضٍ عن الأداء في الهجوم والدفاع بشكل عام في البروفة الأخيرة قبل كان 2019.

وأضاف أجيري خلال تصريحات صحافية عقب اللقاء أنه وضع يده على التشكيل الأساسي لمنتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية بنسبة كبيرة خلال المباراة الافتتاحية أمام زيمبابوي الجمعة القادم، موضحاً أن محمد صلاح لاعب كبير ويصنع الفارق في أي وقت.

كما أبدى هاني رمزي مدرب مساعد منتخب مصر رضاه عن أداء الفراعنة في مباراة غينيا. وقال رمزي: إن الأخطاء المتكررة هي أكثر ما يحزن الجهاز الفني لمنتخب مصر، على الرغم من أنه يعمل على علاجها باستمرار، موضحاً أن المباراة كشفت عن أخطاء سيعمل على علاجها قبل أمم إفريقيا.

تابع مدرب المنتخب أن هناك حالة من الإجهاد تضرب لاعبي المنتخب، لكن في نفس الوقت يجب عدم تكرار الأخطاء، لأن منتخب مصر فريق كبير ومرشح لحصد اللقب، مشدداً على أن جهاز المنتخب حسم التشكيل الأساسي الذي سيخوض به أمم إفريقيا.

هذا، وكشفت تقارير صحافية عن رفض النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي عرضين من ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، لكنه سيفكر في مستقبله بعد نهاية الموسم المقبل، وفق الميرور البريطانية. ويدرك الألماني يورجن كلوب أن تألق صلاح دفع الأندية الكبيرة للاهتمام به، لذا عبر عن مخاوفه من فقدانه في اجتماع مع مسؤولي ليفربول. واتصلت إدارة بطل أوروبا بصلاح الذي يستعد حالياً للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا مع منتخب مصر لمعرفة ما يجري، لكنه طمأنها ببقائه، وأن الوقت ليس مناسباً الآن لانتقاله لفريق أوروبي آخر. وجذب النجم المصري الأنظار في مباراة الفوز على غينيا ودياً 3-1 في ملعب برج العرب بالإسكندرية عندما منح قميصه لمشجع صغير.