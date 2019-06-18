الأوروجواي تقسو على الإكوادور برباعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق المنتخب الأوروجوياني فوزا كبيرا على نظيره الإكوادوري 4-صفر في بيلو أوريزونتي في افتتاح الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في مسابقة كوبا أمريكا لكرة القدم في البرازيل.

وبكرت الأوروجواي بالتسجيل عبر لاعب وسط سياتل ساوندرز الأمريكي نيكولاس لوديرو في الدقيقة الخامسة، ثم عززت تقدمها في الشوط الأول بهدفين آخرين بواسطة الهداف التاريخي لنادي باريس سان جرمان الفرنسي إدينسون كافاني (32) ونجم برشلونة الإسباني لويس سواريز (44). واكتفت الأوروجواي حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (15) بهدف وحيد في الشوط الثاني وكان بالنيران الصديقة عبر مدافع الإكوادور أرتورو مينا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده.

وسيطر رجال المدرب أوسكار تاباريز على مجريات المباراة منذ البداية وتحديدا منذ طرد المدافع خوسيه كوينتيرو في الدقيقة 24 لضربه لوديرو بالكوع إثر التحام بين اللاعبين في صراعهما على كرة عالية في الجهة اليسرى. وأشهر الحكم البرازيلي البطاقة الصفراء في وجه المدافع الإكوادوري قبل أن يلجأ لتقنية المساعدة بالفيديو «في إيه آر» ويلغي البطاقة الصفراء ويقرر طرده. وعزز «ال بيستوليرو» سواريز صدارته لائحة الهدافين التاريخيين للمنتخب الأوروجوياني برصيد 57 هدفا بفارق 10 أهداف أمام «الماتادور» كافاني. وأكد كافاني عقب المباراة أن الفوز «مرحلة مهمة» في البطولة، مضيفا: «حصلنا على فرص في الشوط الأول ونجحنا في ترجمتها وهذا منحنا الهدوء الضروري لقيادة المباراة». وتابع «نحن جاهزون لخوض معركة في جميع مباريات كوبا أمريكا»، مشيرا إلى أن طرد المدافع الإكوادوري سهَّل الأمور على منتخب بلاده. وأردف قائلا: «كنا نعرف أن الخصم سيكون صعبا جدا. كان المهم هو بدء المباراة بأقصى تركيز ونجحنا في ذلك». من جهته، اعترف سواريز ولوديرو بأن هذه القمة الأولى في المجموعة الثالثة كانت صعبة جدا. وقال مهاجم برشلونة: «المهم هو أن الفريق حقق الفوز والآن، يجب الاستعداد للمباراة المقبلة»، فيما أوضح لوديرو أنه «يجب أن نواصل على هذا الطريق، والقيام بالأمور بشكل جيد، مباراة بعد أخرى والتحسن في كل مباراة». وتلتقي الأوروجواي في الجولة الثانية مع اليابان الخميس المقبل في بورتو أليغري، فيما تلعب الإكوادور مع تشيلي في اليوم ذاته في أرينا فونتي نوفا في سلفادور.

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وتعثرت البارجواي في مباراتها الأولى بالتعادل أمام قطر التي تشارك ببطولة كوبا أمريكا ببطاقة دعوة 2-2. وفرط لاعبو البارجواي بالتقدم بهدفين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية عبر أوسكار كاردوزو من ركلة جزاء بعد مرور 4 دقائق، وديرليس غونزاليز (56) لكن جاء الرد من المنافس عبر المعز علي (68) قبل أن يدرك له بوعلام خوخي التعادل (77).

و قال غونزاليز مدرب بارجواي: لم نكن قادرين على الحفاظ على تقدمنا ونشعر بمرارة.

وكان المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ميسي سقط أمام كولومبيا بهدفين نظيفين ضمن هذه المجموعة. وتتصدر كولومبيا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط مقابل نقطة لكل من الباراجواي وقطر ولاشيء للأرجنتين. وتلتقي البارجواي في مواجهة الجريحين أمام الأرجنتين فيما تواجه قطر كولومبيا غدا الأربعاء.