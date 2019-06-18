شكرا لقرائتكم خبر عن العطوي مدرباً للاتفاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي أعلن الاتفاق السعودي تعيين السعودي خالد العطوي مدرباً للفريق الكروي الأول لمدة عام. ويعود العطوي لتدريب الأندية بعد مشوار مع المنتخب السعودي تحت 20 سنة محققاً مع الأخير كأس آسيا 2019 وقاده في مونديال بولندا للشباب.

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