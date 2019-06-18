«فتيات الشارقة» ومركز الطفل ينظمان بطولة الشطرنج الخاطف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وبالتعاون مع مركز الطفل بحلوان، بطولة الشطرنج الخاطف لأطفال الشارقة، وذلك بمشاركة العديد من منتسبي مراكز الطفولة بالإمارة، والذين وصل عددهم إلى 25 لاعباً ولاعبة، واستطاع اللاعب الموهوب راشد حسين الحمادي أن يحقق المركز الأول ولقب البطولة، بعد منافسات قوية وحامية بين زملائه وزميلاته المشاركين.

وأشاد الحضور بمستوى الحدث وعملية التنظيم والدور الذي لعبته في الترويج للعبة وحث النشء الصغار على ممارستها من أجل بناء أجيال جديدة واعية وقادرة على فهم متطلبات اللعبة.

وعقب نهاية المنافسات قدمت إدارة المركز درع المركز لنادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، كرسالة شكر على الدور الذي يؤديه النادي في نشر اللعبة، ودعم أطفال الإمارة في كل ما يعمل على تطوير مستواهم، وكذلك توزيع العديد من الجوائز على اللاعبين واللاعبات الفائزين بالبطولة، إضافة إلى الميداليات والكؤوس.

وأعربت نجلاء الشامسي رئيسة مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة عن سعادتها بما حققته البطولة من نجاح لهدفها من أجل الترويج للعبة بين الأجيال الجديدة، حتى تكون أساساً لهم في الحياة من أجل تقديم مستوى أفضل لهم على جميع الصعد، وأشارت إلى أن النادي يعمل دائماً على تنويع مشاركاته المحلية من أجل زيادة منتسبي اللعبة من مختلف الأعمار والفئات.