«الأبيض» في المستوى الأول بقرعة تصفيات كأس العالم وكأس آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن آلية سحب قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستسحب يوم 17 يوليو/تموز المقبل في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويشارك في الدور الثاني من التصفيات 40 منتخباً سيتم توزيعها على 8 مجموعات؛ بحيث تضم كل مجموعة 5 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من 5 سبتمبر/أيلول 2019 ولغاية 9 يونيو/حزيران 2020.

وتم تصنيف المنتخبات المشاركة في القرعة بناء على التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بتاريخ 14 يونيو الجاري؛ وذلك بعد ختام الدور الأول من التصفيات الذي شهد تأهل منتخبات بنجلاديش وكمبوديا وغوام وماليزيا ومنغوليا إلى الدور الثاني، فيما لا يزال القرار معلقاً بخصوص المباراة بين ماكاو وسريلانكا.

وجاء منتخبنا الوطني في المستوى الأول؛ بعد أن حافظ على مركزه 67 عالمياً والسادس آسيوياً حسب التصنيف الأخير للفيفا.

ويضم المستوى الأول منتخبات: الإمارات، السعودية، كوريا الجنوبية، أستراليا، إيران، اليابان، الصين وقطر.

والمستوى الثاني منتخبات: العراق، أوزبكستان، سوريا، عُمان، لبنان، قرغيزستان، فيتنام والأردن.

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والمستوى الثالث منتخبات: فلسطين، الهند، البحرين، تايلاند، طاجيكستان، كوريا الشمالية، الصين تايبيه والفلبين.

والمستوى الرابع منتخبات: تركمانستان، ميانمار، هونج كونج، اليمن، أفغانستان، المالديف، الكويت وماليزيا.

والمستوى الخامس منتخبات: إندونيسيا، سنغافورة، نيبال، كمبوديا، بنجلاديش، منغوليا، غوام، ماكاو أو سريلانكا.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني «المجموع 12 منتخباً» إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور النهائي من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.

في المقابل، فإن المنتخبات ال24 الأخرى تنتقل إلى المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا؛ للمنافسة على المقاعد المتبقية في النهائيات، التي ستقام في الصين 2023.

وسيبدأ «الأبيض» أولى مراحل الإعداد للتصفيات اعتباراً من الشهر المقبل؛ من خلال معسكر خارجي سيقام في مدينة سالزبورغ النمساوية للفترة من 13 إلى 22 يوليو/تموز، فيما ستقام المرحلة الثانية خلال الفترة من 24 أغسطس/آب إلى 10 سبتمبر/أيلول، وستشهد إعلان القائمة النهائية للاعبين الذين سيخوضون مباراتي الجولة الأولى والثانية من التصفيات خلال يومي 5 و10 سبتمبر 2019 علماً أن مكان المعسكر سيحدد لاحقاً فور معرفة نتائج القرعة.