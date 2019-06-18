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تدريب خاص للأيتام في الكرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومواصلات الإمارات نشاطاً تدريبياً على كرة القدم للأطفال الأيتام؛ وذلك بمقر أيرينا - مبادلة.

وقالت الريم عبد الله الفلاسي: إن هذا النشاط الناجح جاء بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

ولفتت الفلاسي إلى الفرحة التي عمت الأطفال خلال ممارستهم للنشاط الذي تضمن توفير جميع المتطلبات .

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