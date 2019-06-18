الشارقة يحتكر المقدمة في دوري القوس والسهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتكر نادي الشارقة المراكز الأولى وحصد الميداليات الثلاث لبطولة السهم الأولمبي لمسافة 18 متراً للرجال وذلك ضمن منافسات المرحلة الثالثة من دوري الإمارات للقوس والسهم التي أقيمت على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين وبمشاركة 150 رامياً ورامية تنافسوا فيما بينهم في مسابقات ثلاث هي السهم الأولمبي للرجال لمسافة 18 متراً ومسابقة تحت 17 سنة والتي تقاسمها رماة المدام والعين ومسابقة تحت 15 سنة للجنسين حيث فاز بذهبية الأولاد فريق المدام وبذهبية البنات فريق الشارقة لرياضة المرأة.

تأتي أهمية هذه البطولة كونها تسبق المشاركة في بطولة آسيا والتي ستقام خلال شهر نوفمبر بطوكيو وذلك ضمن خطة اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم سعياً للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي تمثل حلم جميع رياضيينا ورياضيي العالم.

وأسفرت نتيجة منافسات الرجال لمسافة 18 متراً عن فوز رامي نادي الشارقة عيسى مجد عيد بالميدالية الذهبية وتلاه زميله عبيد حسين الحمادي في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية وتبعهما زميلهما مهدي موسى مادييو ثالثاً ونال الميدالية البرونزية، وفي مسابقة تحت 17 سنة للبنين نال رامي المدام خليفة سالم الكعبي الميدالية الذهبية وتلاه في المركز الثاني زميله سيف محمد الكتبي ونال الميدالية الفضية وحل في المركز الثالث رامي نادي الشارقة صهيب جمال خليل ليحصل على البرونزية.

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أما على صعيد البنات فقد فازت بالميدالية الذهبية ضحى أحمد الشامسي من نادي العين، وحلت في المركز الثاني زميلتها ريم خلف الدرمكي لتحصل على الميدالية الفضية وحلت فاطمة محمد البلوشي من الشارقة لرياضة المرأة في المركز الثالث لتنال الميدالية البرونزية.

وفي مسابقة تحت 15 سنة للبنين، فاز مطر سعيد الكتبي من المدام بالميدالية الذهبية وتلاه في المركز الثاني خالد عبيد الحمادي من الشارقة ونال الميدالية الفضية فيما نال الميدالية البرونزية يوسف أيمن إسماعيل من نادي بني ياس، وعلى صعيد البنات تحت 15 سنة فقد فازت بالميدالية الذهبية هند محمد البلوشي من الشارقة لرياضة المرأة وتلتها في المركز الثاني زميلتها ليلى مجدي عيد وحلت ثالثة رامية العين منى حسين دعانة لتنال الميدالية البرونزية.

وأشاد عبدالله سالم بن يعقوب الأمين العام لاتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم بما شهدته البطولة من مشاركة واسعة من مختلف المراحل السنية، كما أشاد بالمستوى المتميز الذي ظهر به الرجال مما يدعو للتفاؤل بتحقيق نتائج طيبة خلال المشاركة المقبلة ببطولة آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.