أسماء في السماء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحتفي رويال آسكوت بأسماء تركت بصمتها على المهرجان الذي انطلق أولاً في عام 1768 (قبل 251 عاماً) في كافة أروقة السباقات، ومنهم على صعيد الفرسان الأسطورة ليستر بيغوت الذي سجل 116 فوزاً في المهرجان لا تزال صامدة، ويصعب مضاهاتها أو الاقتراب منها، ولا سيما أن أفضل الفرسان المعاصرين فرانكي ديتوري حقق حتى الآن 60 فوزاً في المهرجان.

ويعدّ ريان موور صاحب الرقم القياسي من الانتصارات في مهرجان واحد؛ حيث تمكن هذا الفارس المعاصر من تسجيل 9 انتصارات في مهرجان عام 2015، محطماً الرقم القياسي السابق باسم ليستر بيغوت في عام 1975 وقدره 8 انتصارات؛ بل تصدر ريان موور المهرجان من 2010 إلى 2018 عدا عام 2013، حينما انتزع منه اللقب جوني مرتاج، وحقق ريان موور إجمالاً 53 فوزاً في المهرجان حتى الآن.