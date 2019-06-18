الأنشطة الصيفية في الشارقة تنطلق 7 يوليو

عقدت اللجنة المنظمة للنشاط الصيفي في الشارقة اجتماعها التنسيقي الأول، أمس، برئاسة سعيد علي العاجل رئيس إدارة الأنشطة المجتمعية في مجلس الشارقة الرياضي، وبحضور ومشاركة جميع منسقي وأعضاء اللجنة الخاصة بالنشاط الصيفي للشارقة، وتناول الاجتماع التنسيقي الخطوط العريضة للخطة المرسومة من مجلس الشارقة الرياضي؛ لإخراج الفعاليات الصيفية للموسم الحالي في أبهى وأجمل صورة.

وكشف العاجل أن صيف الشارقة الرياضي 2019 سيكون تحت شعار: «عطلتنا غير»، وأكد العاجل أن النشاط الصيفي ل«عام التسامح» سينطلق ويشمل جميع أندية الشارقة خلال الفترة من 7 يوليو/‏تموز ولغاية الأول من أغسطس/‏آب القادم، وسيكون الافتتاح الرسمي يوم 7 يوليو القادم في مركز شباب الشارقة، وقال: إن مجلس الشارقة الرياضي يولي الأنشطة الصيفية والمجتمعية والثقافية والرياضية كل الاهتمام والمتابعة؛ تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وسيكون النشاط الصيفي لهذا الموسم برعاية كريمة من الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومتابعة عيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس، وبإشراف كامل من قبل إدارة الأنشطة المجتمعية في مجلس الشارقة الرياضي.

وأوضح العاجل: إن النشاط الصيفي يشتمل على منافسات تراثية ورياضية وثقافية وترفيهية، مشيراً إلى أن عضوية اللجنة المنظمة ضمت عفراء المشغوني رئيس قسم الفعاليات، وعبد الله آل علي رئيس قسم الأندية، ومحمد الحصان رئيس قسم الألعاب الجماعية، وزكية المشرخ في التنسيق الإعلامي لكافة الفعاليات.

وقال سعيد العاجل إن اللجنة تعمل على التحضير للنشاط الصيفي 2019 الذي سيكون في «عام التسامح»؛ كي يكون نشاطاً صيفياً للابتكار والروح الإيجابية والسعادة والتسامح.