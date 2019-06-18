“الاتحاد الأفريقي لكرة القدم” يعلن عن القائمة الكاملة لحكام بطولة كأس الأمم الأفريقية

قام الاتحاد الأفريقية لكرة القدم “الكاف”، بالإعلان عن القائمة الكاملة لحكام بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي سوف تقام بمصر بالفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

وقد تضمن القائمة 26 حكمًا بالساحة، وتم استبعاد جهاد جريشة المصري بعد أن تم إيقافه لمدة 6 شهور من الكاف، بعدما أخطأ فنيًا بمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا التي جرت في مدينة الرباط، التي كانت بين الوداد البيضاوي المغربي، والترجي التونسي، ويحل بديلًا عنه إبراهيم نور الدين، وأمين عمر.

وقد ظهر بالقائمة الجامبي بكاري جاساما، على الرغم من أحداث مباراة الإياب لنهائي دوري الأبطال في رادس، والتي قد أصدر الكاف قرارًا بإعادتها في ملعب محايد بعد بطولة أمم أفريقيا.

واشتملت القائمة على 7 حكام ساحة من الوطن العربي غير نور الدين وعمر وهما كالآتي:

صادق السلمي. يوسف السرايري. هيثم قيراط من تونس. المغربيان رضوان جيد ونور الدين الجعفري. الموريتاني بيدا داهاني. الجزائري مصطفى غربال.

جديرًا بالذكر، أن القائمة اشتملت على 30 حكمًا مساعدًا من بينهم 12 حكمًا عربيًا.