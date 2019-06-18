مانشستر يونايتد يغرى راشفورد بـ 350 ألف إسترلينى أسبوعياً

نادى مانشستر يونايتد يخطط لإبعاد مهاجمه الشاب ماركوس راشفورد من خريطة الميركاتو، بعد الإهتمام الشديد من برشلونة و ريال مدريد خلال الصيف الحالى.

نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، ستضطر إدارة اليونايتد إلى دفع لراشفورد راتب يصل إلى 350 ألف إسترليني أسبوعيًا، لإقناعه بالاستمرار، و إنهاء إغراءات عمالقة إسبانيا ريال مدريد والبرسا.

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وذكرت إن إدارة المان يونايتد لا تريد رحيل راشفورد بشكل مجاني، لاسيما أن عقده مع النادي الإنجليزي سينتهي في صيف 2020.

وتابعت إن مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير، يريد الاعتماد على راشفورد كمهاجم أساسي للفريق خلال الموسم المقبل، وطالب إدارة النادى بالحرص من إنهاء ملف تمديد عقد اللاعب للحفاظ علي بقائه داخل “أولد ترافورد”.

وفيما يخص البلجيكي روميلو لوكاكو فتخطط إدارة مانشستر يونايتد للبيعه خلال الصيف الحالي، ويعد إنتر ميلان هو الفريق الأقرب لضمه.