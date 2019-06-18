رسميا.. نهضة بركان يصدم الإنتاج الحربي بشأن صفقة النمساوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي نهضة بركان المغربي تجديد عقد مدافعه عمر النمساوي، ليضمن استمراره ضمن صفوف الفريق بعد مفاوضات الإنتاج الحربي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الإنتاج الحربي أعلن الأسبوع الماضي توصله لاتفاق مع النمساوي لضمه هذا الصيف بعد نهاية عقده مع نهضة بركان، لكن النادي المغربي نجح في تجديد التعاقد مع اللاعب.

وقال خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي لـ"الخليج 365" إن تعاقد النادي مع صاحب الـ30 عامًا تأخر بسبب وجود خلال حول مدة التعاقد.

يذكر أن النمساوي تألق في الكونفدرالية وساهم في وصول نهضة بركان للمباراة النهائية قبل أن يخسر بركلات الترجيح أمام الزمالك بعد التعادل (1-1) في مباراتي الذهاب والإياب.