جيرالدو: سعيد بأدائي مع الأهلي.. وأسعى لتكرار قصة فلافيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب الدولي الأنجولي جيرالدو لاعب النادي الأهلي عن رضاه بمستواه مع فريقه، متمنيًا تكرار سيناريو مواطنه فلافيو الذي تألق بقميص المارد الأحمر خلال الفترة من 2005 حتى عام 2009.

وقال جيرالدو الذي يتواجد حاليًا مع المنتخب الأنجولي: "أديت أداءً جيدًا مع الأهلي وراض عن ما قدمته، وسعيد بخوض بطولة أمم إفريقيا في مصر وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير".

وأضاف عبر قناة "أون سبورت" الإثنين: "سعيد بالقصص التي أسمعها عن اللاعبين الأنجوليين الذين مثّلوا الأهلي مثل فلافيو وجيلبرتو، وأسعى إلى تكرار مثل تلك القصص خلال الفترة المقبلة".

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وأتم صاحب الـ27 عامًا قائلا: "لدينا حلم كبير في أمم إفريقيا ونتمنى الوصول إلى أبعد نقطة بالمسابقة، منتخب مصر قوي ولدي أصدقاء هناك مثل مروان محسن الذي سجل هدفا رائعا أمس (الأحد)".

ويتواجد منتخب أنجولا في المجموعة الخامسة بـ"كان 2019" مع منتخبات تونس ومالي وموريتانيا، وتنطلق المسابقة يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة.

يذكر أن جيرالدو انضم إلى الأهلي قادما من أول أغسطس الأنجولي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، وخاض مع الفريق 17 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع ستة آخرين.