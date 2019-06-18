منافس مصر.. بعثة الكونغو تصل القاهرة للمشاركة في أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

وصلت بعثة منتخب الكونغو إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الإثنين قادمةً من إسبانيا للمشاركة في بطولة كاس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من يوم الجمعة حتى 19 يوليو المقبل.

وكان في استقبال العثة المهندس أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي وعدد من قياداتها داخل صالة 4، التي تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في البطولة.

وأنهى فريق من إدارة العلاقات العامة بالمطار، إجراءات وصول البعثة منذ لحظة هبوط الطائرة المصرية القادمة من مدريد حتى خروجهم من المطار.

ويتواجد منتخب الكونغو في المجموعة الأولى، التي تضم مصر وزيمبابوي وأوغندا، وبذلك يكون اكتمل وصول منتخبات المجموعة الأولى بالكامل.

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وجاءت قائمة الكونغو كالتالي:

حراسة المرمى: لي ماتامبي (الأنصار السعودي) – بارفايت مانداندا (دينامو بوخارست الروماني) – أنتوني موسي (تشياسو السويسري).

الدفاع: إيساما مبيكو (مازيمبي) – مارفيل بوكادي (ستاندر دو لييج البلجيكي) – مارسيل تيسيراند (فولفسبورج الألماني) – بوبو أونجيندا (بريمير دي أوجوستو) – نجوندا موزينجا (فيتا كلوب) – كريستيان لوينداما (جالاتسراي التركي) – آرثر ماسواكو (وست هام يونايتد) – دجوما شاباني (فيتا كلوب).

الوسط: تريسور مبوتو (مازيمبي) – شانسيل مبيمبا (بورتو البرتغالي) – يوسف مولومبو (كيلمارنوك الاسكتلندي) – جاك ماجوما (برمينجهام سيتي الإنجليزي) – بول جوزيه مبوكو (ستاندر دو لييج البلجيكي) - جيانيلي إمبولا (رايو فايكانو الإسباني).

الهجوم: يانيك بولاسي (أندرلخت البلجيكي) – جوناثان بولينجي (أنتروب البلجيكي) – سيدريك باكامبو (بكين جوان الصيني) – إليا ميستشاك (مازيمبي) – بريت أسومبالونجا (ميدلسبره الإنجليزي).