الصورة الرسمية لمنتخب مصر المشارك في كأس أفريقيا 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نشر الحساب الرسمي لبطولة أمم أفريقيا 2019 بمصر، صورة منتخب مصر الرسمية قبل انطلاق منافسات بطولة الأمم بأيام.

وظهر في الصورة الرسمية لمنتخب مصر، جميع اللاعبين الذين اختارهم المدرب خافيير أجيري، لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا، والبالغ عددهم 23 لاعبا، إضافة لتواجد الحارس أبوجبل رغم استبعاده.

وكان المنتخب المصري حقق فوزًا معنويًا على حساب المنتخب الغيني بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "برج العرب" ضمن التحضيرات النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الجمعة المقبل بلقاء المنتخب المصري أمام نظيره الزيمبابوي في إطار مباريات الجولة الأولى.