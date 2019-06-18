بالفيديو.. بمشاركة ساسي.. تونس تخطف انتصارا قاتلا من بوروندي وديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
خطف المنتخب التونسي فوزًا قاتلًا على حساب نظيره البوروندي بهدفين لواحد، مساء اليوم الإثنين، في ختام استعدادات الفريقين لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2019.
وتواجد فرجاني ساسي لاعب الزمالك المصري في التشكيل الأساسي لتونس قبل أن يخرج مع بداية الشوط الثاني، بعدما شارك لبضع دقائق في لقاء كرواتيا الودي الماضي، بعد غياب طويل بسبب الإصابة.
الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن ينجح طه ياسين الخنيسي في تسجيل الهدف الأول بحلول الدقيقة 66 من المواجهة.
واستطاع سيدريك أميسي أن يسجل هدف التعادل لبوروندي في الدقيقة 76، قبل أن يحرز نعيم سليتي هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+3 ليخطف فوزًا معنويًا لنسور قرطاج.
وأقيمت المباراة على الملعب الأولمبي برادس التونسية، قبل أن يتوجه كلا الفريقين إلى مصر لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل.
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