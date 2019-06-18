فرانس فوتبول: رئيس سان جيرمان يحدد موقف نيمار ومبابي

أكد مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، أن النجم الفرنسي كليان مبابي سيبقى مع الفريق في الموسم المقبل ولن يرحل إلى أي ناد آخر.

وقال الخليفي في مقابلة مع مجلة فرانس فوتبول نشرت اليوم الإثنين: “أنا متأكد بنسبة 200% من أن مبابي سيستمر مع باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، أما نيمار فلم يجبره أحد على التوقيع هنا”.

وأضاف الخليفي قائلاً: “مبابي يرغب في المشاركة بشكل أكبر في مشروعنا من أجل أن ينمو مع الفريق، ولكنني أوضحت له أن المسؤوليات لا يتم طلبها، ولكن يجب السعي ورائها وأحياناً خلقها، أثق أنه فهم هذا لأنه ذكي للغاية”.

وأضاف: “هل سيستمر مع باريس سان جيرمان؟، لست متأكدًا بنسبة 100 %بل بنسبة 200 %، لن أترك هذا اللاعب المثير للجنون”.

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وتطرق الخليفي للتحدث عن نجم فريقه، البرازيلي نيمار دا سيلفا، حيث قال: “أريد لاعبين جاهزين لبذل كل شيء للدفاع عن شرف القميص والانضمام لمشروع النادي، هؤلاء الذين لا يرغبون في هذا أو لا يفهمونه سنتحدث معهم، بالطبع هناك تعاقدات يجب أن تحترم”.

واستطرد قائلاً: “ولكن الأولوية الآن نمنحها لمشروعنا، لم يجبر أحد نيمار على التوقيع هنا، لم يدفعه أحد لذلك هو جاء مدركاً أن عليه أن ينضم إلى مشروع ما”.

وشن الخليفي انتقاداً لاذعاً على فريقه، وأردف قائلاً: “كنا نحتاج إلى عصا كهربائية، كانت تنقصنا الشخصية والسيطرة، لا أريد المزيد من النجوم، ستكون لدينا صفقات رائعة بعقليات يحتذى بها”.