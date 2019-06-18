برشلونة ينفي الشائعات التي تدور حول غريزمان

نفى رئيس نادي برشلونة، غوسيب ماريا بارتوميو، مجدداً وجود اتفاق مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، وذلك في الوقت الذي عرض فيه باريس سان جيرمان نجومه للبيع وبالتحديد البرازيلي نيمار، اللاعب السابق للفريق الكاتالوني، وأيضاً في ظل اهتمام كرة القدم الصينية بضم اللاعب التشيلي أرتورو فيدال.

وقال بارتوميو في تصريحات لإذاعة راديو (راك 1): “صرحنا دائماً بأننا لم نتحدث مع غريزمان ولا يوجد أي شيء وسنرى ما سيحدث في السوق خلال هذه الأيام والأسابيع”.

وتعد رسالة إدارة الفريق الكاتالوني واضحة وصريحة للغاية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن كل شيء تم الاتفاق عليه وسيتم الانتظار حتى الأول من يوليو(تموز) المقبل، عندما يتقلص الشرط الجزائي للاعب من 200 إلى 120 مليون يورو- للإعلان عن الصفقة، وذلك أيضا بعدما أعلن المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد، ميغيل أنخيل خيل مارين، في مارس(آذار) الماضي أنه يعلم أن غريزمان سيلعب لصفوف برشلونة.

وخلال الساعات الأخيرة، أشارت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الفريق الباريسي مستعد لبيع نيمار حال تلقيه عرضاً مادياً كبيراً، وهو ما أثار احتمالية عودة النجم البرازيلي لبرشلونة مرة أخرى.

وعلى جانب آخر، تلقى اللاعب التشيلي أرتورو فيدال (32 عاماً) عرضاً مادياً ضخماً من إحدى الفرق الصينية حسبما أفاد موقع soccerlink.fr الإخباري، إضافة إلى احتمالية قبول اللاعب الهولندي ماتيس دي ليخت العرض المقدم من البي إس جي وتفضيله على عرض برشلونة.