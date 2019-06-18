تعرف علي الجهاز الفني الخاص بمنتخب ناشئين السلة قبل انطلاق البطولة العربية

تبدأ منافسات البطولة العربية لناشئين السلة تحت 16 سنة اليوم الثلاثاء علي الصالة المغطاة بوازة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر ، والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 18 حتى 25 يونيو الجارى. وتضم الجهاز الفني كلا من... رفيق يوسف مدير فني و احمد محمد مدرب مساعد واسلام محمد مدرب ومحمد مجدي ابو فريخة محال اداء فني وايهاب صلاح احمد مخطط احمال ووليد احمد نجيب مدير إداري ومصطفي ابراهيم احمد طبيب. وتجمع المباراة الافتتاحية عصر اليوم الثلاثاء بين مصر ولبنان في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة بالصالة المغطاة ب6 اكتوبر. ويشارك فى البطولة 6 منتخبات عربية وهم السعودية، والبحرين، والجزائر، وتونس، ولبنان، بالإضافة إلى مصر المستضيفة .

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