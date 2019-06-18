تعرف على قائمة المنتخب الوطني المشاركة في البطولة العربية لناشئي السلة

تبدأ منافسات البطولة العربية لناشئين السلة تحت 16 سنة غداً الثلاثاء علي الصالة المغطاة بوازة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر ، والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 18 حتى 25 يونيو الجارى.
وتضم قائمة المنتخب كلا من: عمر محمد جابر، إبراهيم محرم، مؤمن طارق خيري ، عمر النمر، اسر جوده، احمد ياسر، محمود وليد، كريم ابو سريع، بلال عبدالمطلب، عمر عبدالسلام،
ويشارك فى البطولة 6 منتخبات عربية وهم السعودية، والبحرين، والجزائر، وتونس، ولبنان، بالإضافة إلى مصر المستضيفة .
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