شاهد.. ريال مدريد يحقق فوزا صعبا علي برشلونة بدوري السلة

نجح فريق ريال مدريد لكرة السلة في الفوز علي برشلونة الاسباني بنتيجة 81 – 80 ضمن نهائيات دوري كرة السلة الإسباني. – 80 ضمن نهائيات دوري كرة السلة الإسباني. وبذلك يحقق النادي الملكي ثاني انتصاراته في ثاني المواجهات النهائية، بينما يلعب برشلونة يوم الأربعاء القادم صالة البلوجرانا في برشلونة.

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