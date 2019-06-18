ويندي ريناد تحصل علي جائزة أفضل لاعبة في مباراة فرنسا ونيجيريا

حصلت اللاعبة الفرنسية ويندي ريناد علي جائزة أفضل لاعبة، في مباراة منتخبي فرنسا ونيجيريا ضمن الجولة الثالثة، من دور المجموعات بكاس العالم للسيدات بفرنسا. دور المجموعات بكاس العالم للسيدات بفرنسا. وقادت اللاعبة منتخب فرنسا للفوز علي نيجيريا حيث سجلت هدف الفوز، من ركلة جزاء، لتساهم في وصول المنتخب الفرنسي للنقطة التاسعة، متأهلاً إلى دور الـ 16 بجدارة بعد تحقيق العلامة الكاملة.

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