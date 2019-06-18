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ألمانيا تقسو على الدنمارك بثلاثية في أمم أوروبا للشباب

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تغلب منتخب ألمانيا  للشباب علي الدنمارك، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الاثنين، على ملعب الفريولي، ضمن منافسات بطولة أمم

أوروبا  تحت 21عاما المقامة بإيطاليا. 

سجل أهداف ألمانيا، كل من ماركو ريختر هدفين ولوكا فالدشيمدت في الدقائق 27،52،65، بينما

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سجل هدف الدنمارك الوحيد روبرت سكوف في الدقيقة 73 من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجه يتصدر المنتخب الألماني ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، بينما يتجمد رصيد المنتخب الدنماركي بدون نقاط في المركز الثالث.

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