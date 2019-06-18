تغلب منتخب ألمانيا للشباب علي الدنمارك، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الاثنين، على ملعب الفريولي، ضمن منافسات بطولة أممأوروبا تحت 21عاما المقامة بإيطاليا.
سجل أهداف ألمانيا، كل من ماركو ريختر هدفين ولوكا فالدشيمدت في الدقائق 27،52،65، بينما
وبهذه النتيجه يتصدر المنتخب الألماني ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، بينما يتجمد رصيد المنتخب الدنماركي بدون نقاط في المركز الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تقسو على الدنمارك بثلاثية في أمم أوروبا للشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.