فرنسا تحصد العلامة الكاملة وتتأهل إلى دور الـ 16 في مونديال السيدات

تغلب منتخب فرنسا للسيدات علي نظيره النيجيري، بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الاثنين، على ملعب روازون بارك، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للسيدات المقامة في فرنسا. دور المجموعات في بطولة كأس العالم للسيدات المقامة في فرنسا. سجلت هدف اللقاء الوحيد، اللاعبى ويندي ريناد في الدقيقة 97 من ضربة جزاء. وبهذه النتيجة يتأهل المنتخب الفرنسي إلي دور الستة عشر، متصدراً للمجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، بينما يحل المنتخب النيجيري ثالثًاً برصيد 3نقاط، لينتظر فرصة أخيرة في التأهل كأفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث.

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