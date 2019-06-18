شاهد.. مباراة اليابان وتشيلي في كوبا أمريكا

حرصاً من بوابة الوفد علي تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكم البث المباشر لمباراة اليابان وتشيلي ضمن منافسات الجولة الأولي بالمجموعة الثالثة لبطولة كوبا أمريكا . وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة صباح غد الثلاثاء ، علي ملعب المورمبي بالبرازيل . ويسعي المنتخب الياباني ثاني ممثلي قارة اسيا بالبطولة إلي تحقيق نتيجة Advertisements إيجابية بعد العرض القوي للمنتخب القطري مساء أمس أمام بارجواي في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق . ويلعب منتخبا اليابان وتشيلي ضمن منافسات المجموعة الثالثة مع اوروجواي والاكوادور . شاهد المباراة من هنا

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