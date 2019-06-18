النرويج تفوز على كوريا الجنوبية في كأس العالم للسيدات

فاز منتخب النرويج للسيدات علي نظيره الكوري الجنوبي، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الاثنين ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للسيدات المقامة في

فرنسا .

جاء هدفا النرويج من ركلات جزاء، سجلتهما كل من كارولين هانسين وايزابيل هيرلوفسين في في الدقائق 5 و 51، بينما

سجلت يو مينجي هدف كوريا، في الدقيقة 78

وبهذه النتيجة يتأهل منتخب النرويج الى دور الـ 16 برصيد 6 نقاط، يحتل بها المركز الثاني في المجموعة، بينما ودع المنتخب الكوري البطولة، بعد تذيله الترتيب بلا رصيد من النقاط.