فاز منتخب النرويج للسيدات علي نظيره الكوري الجنوبي، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الاثنين ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للسيدات المقامة فيفرنسا .
جاء هدفا النرويج من ركلات جزاء، سجلتهما كل من كارولين هانسين وايزابيل هيرلوفسين في في الدقائق 5 و 51، بينما
وبهذه النتيجة يتأهل منتخب النرويج الى دور الـ 16 برصيد 6 نقاط، يحتل بها المركز الثاني في المجموعة، بينما ودع المنتخب الكوري البطولة، بعد تذيله الترتيب بلا رصيد من النقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر النرويج تفوز على كوريا الجنوبية في كأس العالم للسيدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.