روما يحدد سعرا خياليا مقابل رحيل زانيولو

حدد نادي روما الإيطالي سعر لاعبه الشاب نيكولا زانيولو، بعد أن لفت انتباه الكثير من الأندية هذا الموسم أبرزها يوفنتوس الإيطالي و توتنهام الإنجليزي.
وقامت إدارة نادي روما بوضع مبلغ كبير وهو 70 مليون يورو للتخلي عن زانيولو، من أجل استخدام المبلغ في جلب صفقات كبيرة
وانضم زانيولو إلي روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في جزء من صفقة انتقال ناينجولان إلى إنتر ميلان.
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