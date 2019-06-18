عاشور يتصدر التصنيف الأولمبي لرفع الأثقال المؤهل لطوكيو 2020

تصدر الرباع المصري أحمد سيد عاشور، لاعب رفع الأثقال التصنيف الأولمبي المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

و ذكر الاتحاد الدولي للعبة عبر موقعه الرسمي أن عاشور تصدر التصنيف الأولمبي الحديث واحتل المركز الأول برصيد 2.489 نقطة، متفوقاً علي بطل العالم وأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 الأخيرة الإيراني سهراب مرادي.

وكان عاشور قد نجح قبل عدة أيام في حصد 3 ميداليات ذهبية، خلال منافسات وزن 96 كجم ببطولة العالم للشباب الأخيرة في رفع الأثقال، التي أقيمت في ڤيجي خلال الفترة من 1 إلى 8 يونيو الجاري في ظل مشاركة 32 دولة.

الحديث واحتل المركز الأول برصيد 2.489 نقطة، متفوقاً علي بطل العالم وأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 الأخيرة الإيراني سهراب مرادي.وكان عاشور قد نجح قبل عدة أيام في حصد 3 ميداليات ذهبية، خلال منافسات وزن 96 كجم ببطولة العالم للشباب الأخيرة في رفع الأثقال، التي أقيمت في ڤيجي خلال الفترة من 1 إلى 8 يونيو الجاري في ظل مشاركة 32 دولة.

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