رياضة | عاجل.. انتشار مكثف من الداخلية لتأمين بطولة الأمم الإفريقية 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انتشار مكثف من الداخلية لتأمين بطولة الأمم الإفريقية 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في ظل حرص قوات الأمن المصرية على إنجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في الفترة ما بين 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبل على 6 استادات عالمية.

قامت قوات أمن الداخلية بانتشار مكثف واستعدادات على أعلى مستوي لتأمين البطولة في كافة محافظات الجمهورية عن طريق خطة محكمة سيتم تطبقها على مدار فترة إقامة البطولة.

وتعمل الداخلية مع باقي مؤسسات الدولة على قدماً وساق للخروج بشكل مشرف لبطولة الأمم الإفريقية 2019، خاصة وأنها ستكون مسرحاً كبيراً لكافة الزوار من القارة الإفريقية.

وتنطلق بطولة الأمم الإفريقية يوم الجمعة القادم حيث سيواجه المنتخب المصري نظيره منتخب زيمبابوي على ملعب ستاد القاهرة الدولي.