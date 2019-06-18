رياضة | شيزوفرينيا برج الجوزاء تسيطر على أساطير ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيزوفرينيا برج الجوزاء تسيطر على أساطير ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عالم موازٍ مليئ بالتنبؤات ماذا سيحدث وما تأثير ذلك على الحالة العامة للفرد، وأصبح الجميع يهرب إليه لمعرفة الصفات التي تميزه وما هي العيوب التي توجد في شخصيته من خلال البرج الخاص به ولكن إذا سمعت أن أحدهم ينتمي إلى برج "الجوزاء" سترددًا تلقائيًا "يا ساتر يارب".

تلك هي الحالة الغير مفهومة التي يرسمها مولود برج الجوزاء على جبين هذا العالم بين طباع مذبذبة ومشاعر ثنائية تنعكس على أغلب المواقف والردود التي يقومون بها وهو ما يثير غضب الآخرين في بعض الأحيان نظرًا للتسرع ورد الفعل الغير متوقع، فأصبح من الطبيعي إذا وجدت شخص يمزح ويبكي في نفس الثانية وإذا تعمقت في السؤال عن حاله لا يجب عليك الأستغراب إذا قال لك "معلش أصل جوزاء شوية".

تلك هي الشيزوفرينيا التي سيطرت على نادي ليفربول بعدما أجتمع الثنائي الجوزائي الفرعون المصري محمد صلاح والمدير الفني للفريق يورجن كلوب، فأصبح من الطبيعي أن نرى احتفالات بمباراة في ظل ضياع البطولة بأكملها وأيضا أن نرى هدوء تام يسيطر على الثنائي في وقت المكسب.

وإذا أردت أن ترى ذلك بوضوح عليك أن تمعن النظر في كل حدث يمر به الثنائي داخل الساحرة المستديرة:

الحدث.. مباراة نصف نهائي دوري ابطال أوروبا

في أمسية كروية ينتظرها الجميع وتحديدًا عندما أطلق الحكم صافرته معلنًا عن إنطلاق المباراة وفي ليلة وقف فيه الحظ فاتحًا ذراعيه لعبور ليفربول للنهائي تمكن الريدز من تسجيل أربعة أهداف في شباك الفريق الإسباني وهنا ظهر "الجوزاء" الذي يسيطر على كلوب في أغلب تصرفاته فالمدرب "الطائر" المتعارف عليه بأحتفالاته المميزه لم يستطع أي هدف من إشعال الفرحة بداخلة وظل ثابتًا دون إبداء أي رد فعل.

الحدث.. ليفربول يفقد البطولة والجوزائي يجن في مباراة لفرهامبتون

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لم يقف جنون الجوزائي عند حد معين فهو قادر على إبهار الجميع بتصرفاته الغير مفهومة، في مباراة ليفربول أمام نظيره لفرهامبتون وفي ظل ضياع بطولة الدوري من تحت سيطرة الريدز شهدت المباراة فرحة عارمة واحتفالات لكلوب بهدفي ساديو ماني ومحمد صلاح.

الحدث..مباراة إيفرتون في دور الـ16 صلاح يسجل ثلاثية ويمتنع عن الاحتفال

في مباراة أبتسم فيها الحظ لمحمد صلاح وتمكن من هز شباك فريق بورنموث بثلاثية قاتلة، ضمن فعاليات دور الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي، أمتنع الفرعون عن الأحتفال بأهدافه وظهر للجميع حالة الحزن التي سيطرت على وجه لاعبهم المدلل.

مما أثار تساؤل الجماهير عن السر وراء عدم احتفال صلاح ورد المدير الفني عن ذلك التساؤول «بصراحة لم أشاهدها، لست متأكدًا إن كان لم يحتفل، لا أستطيع أن أقول أي شيء عن ذلك، لأنني لم أشاهد طريقة احتفاله.»

الحدث.. كلوب شاهد مشافش حاجه أمام واتفورد

في مبارة جمعت بين فريق ليفربول ونظيره واتفورد نجح السنغالي ساديو ماني من تسجيل هدف إطلق عليه الجميع "بالخرافي" واحتفل كلوب بالهدف داخل أرض الميدان وبعد ذلك صرح كلوب بأنه لم يتمكن من رؤية الهدف نظرًا لأن اللاعبين حجبت عنه الرؤية حينها.

وسجل ماني هدفين في تلك المباراة، واحرز الهدف الثاني بالكعب ليحرز واحدًا من أجمل أهداف الموسم في الدوري الإنجليزي.

ولا شك أن الحالة الإزدواجية التي يعيش فيها مواليد برج الجوزاء لا يلغي كونهم يتميزون بالذكاء الشديد ولديهم شغف في المعرفة وتجربة مغامرات جيدة ولديهم أيضًا جزء مقبل على الحياة ولذلك دائما ما يخطفون الكاميرات أثناء تواجدهم في أي مناسبة.