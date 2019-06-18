رياضة | الاهلي يخطف خليفة عمار حمدى من الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاهلي يخطف خليفة عمار حمدى من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح النادي الاهلي برئاسه محمود الخطيب في الحصول علي توقيع محمود فهمي الشهير ب"ديبالا" هداف نادي النصر ومجموعه القاهره بدوري القسم الثاني لمده خمس مواسم مقابل مليون جنيه.

وكان مهاجم النادي القاهري قد وقع علي عقود مبدئيه لمسؤولي نادي الزمالك عن طريق تامر النحاس وكيل اللاعبين والمفوض من نادي النصر في اتمام صفقه انتقال اللاعب إلا أن الأخير في الساعات الماضيه غير وجهه هداف النصر الصاعد للقلعه الحمراء في صفقه مشابهه لصفقه انتقال عمار حمدي نجم الاهلي والمعار في الموسم الجاري لنادي الاتحاد السكندري بعد أن وقع ايضا الابيض ثم انتقل للاهلي فيما بعد بعد تدخل محمود الخطيب رئيس الاحمر والذي يعد نادي النصر هو ناديه الاول قبل انضمامه للاهلي في سبعينات القرن الماضي.

الجدير بالذكر أن أحد وكلاء اللاعبين عرض مبلغ ٥٠٠الف جنيه من أجل شراء ديبالا ومن ثم بيعه للابيض بعد علم اداره الابيض باقترابه من الانضمام للاحمر ورفض النحاس تسليم عقوده لمسؤولي الزمالك.