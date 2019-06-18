رياضة | التيمومي أمل الجيش الملكي للخروج من الكبوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التيمومي أمل الجيش الملكي للخروج من الكبوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخلت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيش الملكي المغربي في مفاوضات جادة من أجل ضم نجم الفريق السابق والمنتخب المغربي محمد التيمومي لضمه إلى اللجنة التقنية في النادي للإستفادة من خبراته وتجاربه الكبيرة خلال الموسم المقبل.

وعاش التيمومي سنوات كبيرة من التألق كلاعب في صفوف نادي الجيش قبل أن يحترف في عديد الأندية الأوروبية أبرزها مورسيا الإسباني ولوكيرين البلجيكي بالغضافة إلى بعض الأندية الأخرى ما جعل المسؤولون يقترحون على التيمومي الإشتغال في النادي ضمن لجنة التقنية.

وطلب التيمومي مهلة للتفكير من أجل حسم العرض ويأتي هذا الطلب بعد تراجع مستوى الفريق خلال السنوات الماضية وترغب الإدارة في الإستفادة من خبرات اللاعبين القدامى لإعادة زعيم الاندية المغربية إلى الأمجاد.