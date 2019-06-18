رياضة | الهلال يتخذ إجراءات صارمة للحفاظ على عموري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يتخذ إجراءات صارمة للحفاظ على عموري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الاثنين من العاصمة السعودية الرياض أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي إقترب من قطع الطريق على عدد كثير من الأندية الراغبة في ضم الإماراتي عمر عبد الرحمن " عموري "
وتواصل عدد من النافذين الهلاليين مع اللاعب وطالبوه بضرورة التريث وإنتظار تنصيب رئيس جديد للزعيم خلال الفترة المقبلة من أجل تجديد عقده بشكل رسمي وتعديل الراتب الذي يحصل عليه للإستفادة من خدماته وضمان بقاءه.
وكان عدد من أعضاء مجلس إدارة المرشح فهد بن نافل قد تواصلا مع عموري هاتفياً لإبلاغة بأن نادي الهلال يرغب في بقاءه ويجب أولاً إنتظار الرئيس الجديد للنادي.
يذكر أن نادي العين لم يجتمع مع عموري حتى الآن لحسم عودته أو تركه لنادي الهلال في الوقت الذي ترغب فيه إدارة النادي الاماراتي في عودة اللاعب مرة أخرى.