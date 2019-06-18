رياضة | الهلال يتخذ إجراءات صارمة للحفاظ على عموري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يتخذ إجراءات صارمة للحفاظ على عموري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الاثنين من العاصمة السعودية الرياض أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي إقترب من قطع الطريق على عدد كثير من الأندية الراغبة في ضم الإماراتي عمر عبد الرحمن " عموري "

وتواصل عدد من النافذين الهلاليين مع اللاعب وطالبوه بضرورة التريث وإنتظار تنصيب رئيس جديد للزعيم خلال الفترة المقبلة من أجل تجديد عقده بشكل رسمي وتعديل الراتب الذي يحصل عليه للإستفادة من خدماته وضمان بقاءه.