رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين.. مؤشر جديد يقرب البرسا من صفقته الكبري وتحديد الشرط الوحيد لعودة نيمار للكامب نو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين.. مؤشر جديد يقرب البرسا من صفقته الكبري وتحديد الشرط الوحيد لعودة نيمار للكامب نو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأثنين الموافق 17/9/2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الاول بالنادي الكتالوني.

وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين 17/9/2019 :

برشلونة يقترب من ضم أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي

يخطط نادي برشلونة الإسباني لضم أصغر في الدوري الإنجليزي الممتاز بخلاف صفقة أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

وذكر موقع "فوتبول إسبانيا" أن برشلونة يرغب في التعاقد مع هارفي إيليوت أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي الذي يلعب مع فولهام الهابط للدرجة الأولى الموسم الماضي.

وأصبح إيليوت أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما شارك مع فولهام في إحدى مباريات الدوري في مايو، عن عمر 16 عاما و30 يوما فقط.

ورفض إيليوت توقيع عقد جديد مع فولهام مما يعني أنه أصبح لاعبًا حرًا بإمكانه الانتقال بالمجان هذا الصيف.

رئيس برشلونة يصدم جماهيره بتعليق مخيب للأمال بشأن صفقة جريزمان

في مفاجأة من العيار الثقيل، خرج جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة لينفي وجود مفاوضات بين النادي الكاتالوني و الفرنسي جريزمان نجم أتليتكو مدريد صادما جماهير الفريق التي تنتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وقال رئيس برشلونة، إنه لا يوجد أي حاجة للإسراع في صفقات الميركاتو الصيفي، مشيرا إلى أنه يتبقى 3 أشهر على نهاية سوق الانتقالات .

وكان المدير التنفيذي لأتليتكو مدريد أنخيل جيل مارين قد صرح في وقتٍ سابق أن جريزمان سينتقل لبرشلونة خلال الصيف الجاري، بعدما أعلن اللاعب نهاية مسيرته مع الروخبلانكوس.

حارس جديد في برشلونة

اقترب الهولندي ياسبر سيليسين حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني من الرحيل عن الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة تبادلية.

وذكرت إذاعة "راك1" الإسبانية أن مسؤولي فالنسيا عقدوا اجتماعًا مع نظرائهم في برشلونة للتفاوض حول التعاقد مع سيليسين في الموسم المقبل.

ويريد فريق برشلونة الحصول على مبلغ يتراوح بين 25 و30 مليون يورو نظير الاستغناء عن سيليسين، وهو ما يسعى فالنسيا لتخفيضه.

وعرض فالنسيا على برشلونة عقد صفقة تبادلية ينتقل بموجبها سيليسين إلى فالنسيا، بينما سيتخلى الأخير عن حارسه البرازيلي نيتو لصالح "البلوجرانا".

وشارك الحارس البرازيلي في 47 مباراة مع فالنسيا بمختلف البطولات على مدار الموسم الماضي، ونجح خلالها في الحفاظ على نظافة شباكه في 14 مباراة، واستقبلت شباكه خلالها 49 هدفًا.

رئيس برشلونة يكشف حقيقة ضم جريزمان

تحدث جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن حقيقة مفاوضات انتقال الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد لصفوف البارسا هذا الصيف.

وكان نادي أتلتيكو مدريد قد أعلن عن رحيل جريزمان الذي يرتبط بشكل كبير بالانتقال إلى صفوف برشلونة وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال بارتوميو لقناة "RAC 1" الفرنسية: "لا يوجد شيء للإعلان عنه، لقد قلنا دائماً نفس الشيء، لم نتحدث معه ولا يوجد شيء لذلك".

وتابع رئيس برشلونة حديثه: "سنرى كيف سيتغير السوق في الأيام والأسابيع القليلة القادمة".

وخاض جريزمان "28 عاماً" مع نادي برشلونة 48 مباراة بمختلف البطولات حيثُ سجل 21 هدفاً بينما صنع 10 تمريرات حاسمة.

برشلونة يقترب من ضم صفقة مميزة

دخل نادي برشلونة الاسباني السباق مع ريال مدريد على ضم الانجليزي الشاب هارفي إيليوت أصغر لاعب في البريميرليج والذي يمثل صفوف فولهام الهابط لدوري الدرجة الأولى الموسم المنصرم.

وقال موقع "فوتبول إسبانيا"، إن نادي برشلونة يريد التعاقد مع الانجليزي الشاب هارفي إيليوت، الذي يلعب مع فولهام.

وبات "إيليوت" أصغر لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي، حيثُ خاض مع فولهام إحدى مباريات الدوري في مايو وهو في عمر 16 عاماً و30 يوماً.

Advertisements

ويرفض "إيليوت" التوقيع على عقد جديد مع فولهام، لذلك سيصبح لاعباً حراً ويمكن التعاقد معه بالمجان هذا الصيف.

وتشير تقارير صحفية انجليزية إلى أن نادي لايبزغ مهتم هو الآخر بالتعاقد مع الموهبة "إيليوت".

رد غريب من رئيس برشلونة على صفقات ريال مدريد النارية

علق جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة على الصفقات الجديدة لنادي ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي، مؤكدًا أنه غير مهتم بتلك الصفقات وأنه لا يزال أمامه مزيد من الوقت لتدعيم صفوف البارسا.

وتعاقد ريال مدريد مع 6 لاعبين حتي الآن أبرزهم هازارد ويوفيتش، بينما فشل برشلونة في حسم أي صفقة حتي الآن.

وقال "بارتوميو" في تصريحات صحفية: "نحن نقوم بإدارة بطيئة ولكنها أمنة، ولا يزال هناك أمامنا 3 أشهر بشأن الانتقالات، يونيو ويوليو وأغسطس، حيث سيكون هناك راحلين وقادمين".

وتابع: "سننظر أيضاً إلى فريق برشلونة الثاني الذي يملك بعض اللاعبين الرائعين، لسنا في عجلة من أمرنا، ونخطط للموسم المقبل بتريث شديد".

ونفي "بارتوميو" وجود أي اتصالات مع أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد لضمه لصفوف الفريق الكتالوني.

برشلونة يحدد شرطه الوحيد لعودة نيمار

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن إدارة نادي برشلونة الإسباني، حددت شرطها الوحيد لعودة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق السابق وباريس سان جيرمان الحالي لصفوف البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال برنامج "الجوغونيس" الإسباني الشهير، أن برشلونة حدد شرط وحيد من أجل عودة نيمار، ألا وهو أن يخرج اللاعب ويقوم بالإعتذار علانيًا على الشكوي التي قدمها ضدهم في السابق".

ويسعي نيمار إلى العودة من جديد إلى صفوف الفريق الكتالوني، حيث تشير التقارير الصحفية إلى أن اللاعب ندم على رحيله عن البلوجرانا والانتقال لصفوف الفريق الباريسي.

مؤشر جديد يقرب جريزمان من برشلونة

رفض جوسيب ماريا بارتوميو رئيس الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة الاسباني إستبعاد إمكانية التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الاسبانية أن بارتوميو حينما تم سؤاله عن ما إذا كان البارسا سوف ينكر التعاقد مع جريزمان أجاب أن لا يوجد شيء ولكن الفترة المقبلة سنرى كيف سيتطور سوق الانتقالات.

وأضاف " نركز الآن على العمل الداخلي ونخطط له بسرية تامة بعيداً عن أعين الصحافة والإعلام من أجل التخطيط لبناء فريق قوي الموسم القادم.

وأنهى " ما نفعله الآن هو التحدث عن الإستراتيجيات وإدارة سوق الانتقالات كما نفعل كل فترة إنتقالات وننظر أيضاً إلى اللاماسيا وأثق في جميع الشباب وإمكانية تصعيدهم للفريق الأول.

لاعب جديد يطلب الرحيل عن برشلونة

يرفض الدولي البرتغالي نيلسون ​سيميدو​، ظهير أيمن نادي ​برشلونة​ الاسباني، فكرة الدخول في أي صفقات تبادلية وذلك في فترة الانتقالات الصيفية.

وعقد وكيل أعمال سيميدو اجتماعاً مع إدارة برشلونة لإبلاغهم بموقف اللاعب من سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الاسبانية، إن سيميدو يريد الرحيل عن النادي الكتالوني لعدم مشاركته بشكل أساسي في تشكيلة البارسا في ظل اعتماد فالفيردي على سيرجي روبيرتو.

كما أبلغ وكيل اللاعب الإدارة الكتالونية برغبته في الاستمرار للموسم المقبل، وكان سيميدو قد انضم إلى برشلونة في عام 2016 قادماً من بنفكيا.

صدمة قوية لبرشلونة في حراسة المرمي قبل الموسم الجديد

رد باو لوبيز حارس مرمي فريق ريال بيتيس على على شائعات انتقاله لنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن برشلونة ينوي التعاقد مع حارس مرمي جديد ليكون بديلاً للحارس الهولندي الحالي جاسبر سيلسين في الصيف الجاري.

واشارت الصحيفة إلى أن برشلونة أبدى اهتمامه بحارس ريال بيتيس باو لوبيز لجلبه إلى الكامب نو كبديلًا للعملاق الألماني تير شتيجن واستفسروا عن سعره المبدئي ، لكنهم لم يتخذوا أي خطوة للأمام ولم يقدموا أي عرض للحصول على توقيعه في هذا الشهر ونصف.

وبات الحارس الهولندي ياسبر سيليسن قريبًا من مغادرة برشلونة هذا الصيف ، ولا تزال عملية البحث جارية بالنسبة لبرشلونة لضم بديلًا جديدًا للحارس الأساسي مارك أندريه تير شتيجن.