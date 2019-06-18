رياضة | الحائلي يستعد لتولي رئاسة إتحاد جدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحائلي يستعد لتولي رئاسة إتحاد جدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة السعودي ذهاب أصوات الناخبين في الجمعية العمومية لإختيار الرئيس أنمار الحائلي ال مرشح الوحيد لرئاسة النادي ليصبح رئيساً جديداً للعميد لمدة أربعة سنوات قادمة.

ويمتلك الحائلي خبرة كبيرة من خلال تواجده كداعم لجميع الإدارات السابقة التي تولت رئاسة العريق السعودي حيث سيصبح الرئيس رقم 50 في تاريخ إتحاد جدة والسابع في تاريخ النادي اللذي يعود لكرسي الرئاسة للمرة الثانية بعد كلاً من :-

• عبدالعزيز جميل

• الأمير طلال بن منصور

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• عبدالفتاح ناظر

• عدنان جمجوم

• أحمد مسعود

• جمال أبو عماره.

وإتفقت الجمعية العمومية على المرشح الوحيد أنمار الحائلي الذي دخل السباق لتولي رئاسة الفريق دون منافسين حيث يسعى إلى العودة مجدداً لكرسي الرئاسة للمرة الثانية بعد تكليفه عام 2017 لرئاسة النادي خلفاً لحاتم باعشن.